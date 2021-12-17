Студии в новостройках в России за год подорожали на 45%

В III квартале 2021 года квадратный метр студий в новостройках России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

В однокомнатной квартире средняя цена за «квадрат» увеличилась на 39% — до 124,8 тыс. рублей. Во вторичном сегменте средняя стоимость квадрата в студии в III квартале 2021 года составила 132 тыс. (+40%). Цены на однокомнатные квартиры при этом увеличились на 35% — до 81,4 тыс. рублей, рассказали в компании.

Кроме того, в III квартале 2021 года спрос на малогабаритное жилье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 47% на вторичном рынке и на 7% — на первичном.

Объем предложения также растет: за указанный период на продажу было выставлено на 7% больше вторичных квартир площадью менее 30 кв. м, а в сегменте новостроек показатели увеличились на 29%, отметили в компании.

В III квартале 2021 года на российский рынок новостроек вышло на 34% больше студий, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель роста среди всех сегментов: даже традиционно популярных у россиян однокомнатных квартир на рынке стало больше на 5%, чем в III квартале 2020 года, рассказали аналитики.

По данным компании, схожие тенденции заметны на рынке вторичного жилья. В III квартале текущего года объявлений о продаже студий стало больше на четверть, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как общее число вторичных объектов на платформе в целом по России снизилось на 6%.

Так, доля студий в общем объеме предложения за год увеличилась с 5% до 6%. Доля однокомнатных квартир не изменилась (32%), двухкомнатных — снизилась на 1% (36%), трехкомнатных — на 1% (21%).

На рынке новостроек в III квартале наиболее заметная динамика предложения в сегменте студий была зафиксирована в Екатеринбурге (в 3,5 раза), Ростове-на-Дону (2,4 раза) и Ярославле (2,3 раза). На рынке вторичного жилья количество выставленных на продажу студий наиболее ощутимо увеличилось в Симферополе (в 1,9 раза), Тюмени (1,8 раза), Москве и Новосибирске (в 1,6 раз), сообщили в «Авито Недвижимости».

Как сообщили «Известиям» накануне аналитики риелторской компании Est-a-Tet, за год средняя площадь московских апартаментов комфорт- и бизнес-класса, находящихся в продаже, сократилась на 16 кв. м — с 59 до 43 «квадратов».

Эксперты объяснили ситуацию общерыночной тенденцией оптимизации площадей, увеличением в структуре предложения наиболее компактных лотов.