За год площадь апартаментов в Москве уменьшилась на 16 «квадратов»

За год средняя площадь московских апартаментов комфорт- и бизнес-класса, находящихся в продаже, сократилась на 16 кв. м — с 59 до 43 «квадратов». Об этом сообщили «Известиям» аналитики риелторской компании Est-a-Tet в четверг, 16 декабря.

Эксперты объяснили ситуацию общерыночной тенденцией оптимизации площадей, увеличением в структуре предложения наиболее компактных лотов.

Также в компании отметили, что за последний год на рынок вышел существенный объем новых проектов с компактной нарезкой — как крупных новых жилых комплексов, так и небольших объектов редевелопмента (бывшие административные здания или другие объекты нежилого назначения) с хорошей транспортной доступностью.

По информации риелторов, растет популярность двухуровневых апартаментов. При небольшой общей площади за счет второго уровня можно спроектировать комфортное пространство для проживания одного человека или даже молодой пары.

Оптимизация площади апартаментов комфорт- и бизнес-класса стала особенно заметна именно в 2020–2021 годах. Пять лет назад средняя площадь апартаментов была сопоставима с показателями 2020-го, добавили аналитики.

В начале октября в компании «Метриум» рассказали, что на рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Речь идет в том числе о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаменты площадью 9 кв. м.