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Брюс Спрингстин продал права на свои песни за $500 млн

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Певец, композитор, лауреат «Оскара» Брюс Спрингстин продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony. Сумма сделки, которая должна быть закрыта на днях, превысит $500 млн. Это абсолютный рекорд для сольного артиста.

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Среди записей, доходы с которых теперь будет получать Sony, — 15-кратный обладатель платинового статуса альбом Born In The U.S.A и пятикратный платиновый диск The River.

По мнению обозревателя «Известий» Сергея Уварова, таких сделок будет всё больше.

«Доходы от стриминга постоянно растут. Причем спросом пользуются не только новые записи, но и классика рока. На днях Spotify объявил топ самых прослушиваемых артистов за прошлые десятилетия, и везде лидировали рок-музыканты. Поэтому даже если в краткосрочной перспективе суммы кажутся астрономическими, они будут планомерно отбиваться. Стоит также учитывать, что песни можно монетизировать не только за счет стриминга, но и благодаря лицензированию использования в кино, сериалах и рекламе, перевыпуске их на виниле (тоже очень доходное направление) и так далее», — считает Уваров.

Ранее каталог своих песен продали Боб Дилан ($300 млн) и Red Hot Chili Peppers ($140 млн).

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