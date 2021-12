Культурная неделя. Выбор «Известий»

Кино

«Матрица. Воскрешение»

Режиссер: Лана Вачковски. В ролях: Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Яхья Абдулл-Мартин II, Нил Патрик Харрис.

Долгожданный сиквел франшизы режиссера-визионера Ланы Вачковски «Матрица: Воскрешение» возвращает зрителя в мир двух реальностей: повседневной жизни и того, что за ней скрывается. Чтобы выяснить, осязаема ли окружающая его действительность или это лишь плод воображения, мистер Андерсон снова отправится в путь самопознания, последовав за белым кроликом. И если Томас — Нео — чему-нибудь научился в жизни, этот выбор, пусть иллюзорный, остается его единственным способом покинуть Матрицу. Или оказаться в ней.

В кинотеатральном прокате с 16 декабря.

«Медея»

Фото: Наше Кино

Режиссер: Александр Зельдович. В ролях: Тинатин Далакишвили, Евгений Цыганов, Евгений Харитонов, Тимур Бадалбейли, Антон Риваль.

Фильм — участник основного конкурса «Кинотавра-2021», лауреат премии за лучшую музыку к фильму, а также приза Молодого жюри на кинофестивале в Локарно. «Медея» — драма Александра Зельдовича, современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством. Долгожданное воссоединение главной героини с возлюбленным и переезд в Израиль оборачиваются для героя разочарованием, когда он узнает, что ради него она убила собственного брата.

Премьера на «Кинопоиске»: 16 декабря

«Елки-8»

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссеры: Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова, Яков Юровицкий. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова. Голос рассказчика: Константин Хабенский.

Встречать Новый год без новых «Елок» — плохая примета. За два года с момента выхода последней части народной комедии на мир обрушились пандемия и десятки других бед. «Елки» возвращаются, чтобы остановить эту череду неудач. На экраны вернутся старые знакомые — Боря и Женя, а в новогодних передрягах вместе с ними окажутся новые герои.

Выход в кинотеатральный прокат: 16 декабря.

«И просто так»

Фото: HBO

Режиссеры: Синтия Никсон, Майкл Патрик Кинг, Ниша Ганатра, Джиллиан Робеспьер, Ану Валиа. В ролях: Сара-Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Николь Ари Паркер, Сара Рамирес, Крис Нотт.

Продолжение «Секса в большом городе» — «И просто так» стал самым просматриваемым на HBO Max за всю историю сервиса. В центре сюжета нового шоу те же персонажи (кроме Саманты, уехавшей в Лондон) спустя 20 лет. Ким Кэтролл сниматься в сериале не стала из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер (Кэри Брэдшоу). Ее персонажа заменили на двух новых — азиатку и афроамериканку.

Продолжение на «Амедиатеке»: 17 декабря.

Театр

«Я — Сергей Образцов»

Фото: Театр Образцова

Режиссер: Екатерина Образцова. В главной роли — Евгений Цыганов.

Новый спектакль создан по книгам и рисункам Сергея Владимировича Образцова. Это попытка увидеть XX век глазами известного актера и театрального деятеля, который называл себя «ровесником века».

«Я — Сергей Образцов» — это путешествие через всё прошлое столетие; куклы создадут образы маленького и взрослого Образцова, Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина, а также других исторических знаменитостей. Все они путешествуют через весь ХХ век и проходят по «ступенькам памяти» великого Образцова.

21 декабря, 19:00, Театр Образцова

«Аномальная Лиза»

Фото: Московский драматический театр «Человек»

Режиссер: Владимир Скворцов. В ролях: Анатолий Кот, Ирина Максимкина, Феликс Мурзабеков.

«Аномальная Лиза» — спектакль, созданный по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки. Это абсурдистские размышления о проблемах современных Адама и Евы. Главный герой — мужчина, страдающий аномальным сочетанием редких психологических болезней: все окружающие его люди, и мужчины, и женщины, и дети, видятся ему в образе одного и того же человека и говорят одним и тем же голосом. Вот уже десять лет он живет с этой проблемой, пока неожиданно не встречает женщину. Которая выглядит и говорит, как женщина.

24, 25 декабря, 20:00, московский драматический театр «Человек»

«Горько!»

Фото: Театр "Русская песня"

Режиссер: Роман Самгин. В ролях: Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев, Юрий Катаев, а также Алексей Ягудин, Надежда Бабкина и артисты театра «Русская песня».

Музыкальная комедия по произведениям А.П. Чехова и М.М. Зощенко уже успела полюбиться зрителям. Ведь театралам прекрасно известно: если комедию ставит известный российский режиссер Роман Самгин — надо быть готовым смеяться много и подолгу. Идея объединить в один вечер два самых известных «свадебных рассказа» Чехова и Зощенко принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной.

21 декабря,19:00, театр «Русская песня»

«Бабкины сказки. Возвращение чудес»

Фото: Театр "Русская песня"

В новом сказочном шоу яркий и динамичный сюжет, веселые запоминающиеся музыкальные номера, потрясающие костюмы и уникальные спецэффекты. Легко, весело и непринужденно артисты расскажут новогоднюю историю, покажут удивительное сказочное представление современными инструментами визуализации. Захватывающие приключения любимых героев — Деда Мороза, Снегурочки, Водяного, Кощея, Бабы-яги и уже полюбившихся Морозяков.

С 18 по 30 декабря,19:00, театр «Русская песня»

«Анна и Амедео»

В ролях: Александра Захарова, Александр Кошевой.

Фото: ЕРКЦ «Жуковка»

Спектакль создан центром «Жуковка» и благотворительным фондом «Семейная в помощь» в рамках реализации проекта «Театр в Жуковке». Его героями станут гении XX века — Анна Ахматова и Амедео Модильяни. Их встреча в Париже в 1910 году изменила жизни обоих. «Всё, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной», — писала Анна Ахматова.

19 декабря, 19:00, ЕРКЦ «Жуковка»

Иммерсивное детское шоу «Рождественский детектив»

Фото: Театральный музей имени А. А. Бахрушина

Режиссер: Иван Корсуновский

Один из залов театрального музея имени Бахрушина превратится в виртуальную капсулу времени. «Оживет» и лично встретит гостей сам хозяин исторического особняка Алексей Бахрушин, который вознамерился накануне Рождества подарить свою бесценную коллекцию всей России. По сюжету ребята совершат необычное путешествие сквозь века из России в Лондон и обратно. По пути им встретятся великий Шекспир, ее величество королева Англии Виктория и своенравное английское привидение, от которого можно ожидать чего угодно — от коварных проделок до краж личного имущества! В бахрушинском квесте дети «примерят» на себя роли реальных исторических персонажей, научатся общаться Кодом Морзе и изготовят настоящий театральный реквизит.

С 15 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Главное здание Театрального музея им. А.А. Бахрушина.

Концерты

ABBA Happy New Year

Фото: Государственный Кремлевский Дворец

Дирижер: Ульф Ваденбрандт.

Золотые хиты культовой группы в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Знаменитый шведский квартет — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Сборники этой самой известной скандинавской группы возглавляли мировые хит-парады с середины 1970-х, но и в 2000-х они остаются в плейлистах радиостанций, а их альбомы успешно продаются и сегодня. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. В программе ABBA Gold Hits прозвучат самые известные композиции: Dancing Queen, The winner takes it all, Thank you for the music, Money, money, I have a dream, Voulez Vous, Super Truper, Mamma Mia.

18 декабря, Государственный Кремлевский дворец.

«Легенды Голливуда»

Фото: Агентство «Pro Джаз»

Рождественская джазовая классика, яркие костюмы и атмосфера праздника, трехголосный вокал, перья, танцы, праздник and all that jazz. Любимые ретро-мелодии и легендарные образы в шоу «Легенды Голливуда» в исполнении красоток из Backstage girls, харизматичного вокалиста Стаса Беккера и джазового оркестра JP Big Band под управлением Александра Дубровского. В этот вечер на сцене «появятся» Сестры Эндрюс, Одри Хепберн, Лайза Минелли, а также невероятные девушки Зигфильда. Новогоднее настроение создадут лучшие хиты из White Christmas и самые красивые джазовые рождественские песни.

18 декабря, Концертный зал на Новом Арбате.

«Рождественская музыка от Перотина до Мессиана»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Большое рождественское действо в пяти частях — так можно назвать новую программу ансамбля «Хронос». Это коллектив, благодаря которому оживает музыка из старинных рукописей, а Запад и Восток становятся ближе. В преддверии западноевропейского Рождества у слушателей будет редкая возможность в одном концерте услышать и рождественскую музыку средневековой Европы, и древнейшие византийские стихиры, и европейскую музыку Возрождения и Барокко, и русские духовные песнопения допетровских времен, и несколько шедевров ХХ века. В программе: музыка Византии и Ближнего Востока, русская музыка XVII–XVIII веков, Перотин (Школа Нотр-Дам, рубеж XII–XIII веков), Г. И. Ф. фон Бибер, Г. Форе, О. Мессиан, Дж. Тавенер.

19 декабря, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Концерт Натальи Петрожицкой «Наш ХХ век»

Фото: МАМТ

Концерт лауреата международных конкурсов Натальи Петрожицкой, блистательной исполнительницы партии Настасьи Филипповны в недавней премьере «Н.Ф.Б.» В. Кобекина. В программе: Чайковский, Таривердиев, Гаврилин, Десятников. Партия фортепиано — Алексей Гориболь.

19 декабря, 19:00, Малая сцена МАМТ.

Выставки

«Французский рисунок XVI–XX веков из коллекции Инны Баженовой»

Фото: фонд In artibus

Рисунки традиционно считаются вспомогательным продуктом творческого процесса, своего рода кухней художника, однако эта точка зрения постепенно перестает быть бесспорной. Фонд In artibus представляет рисунок как самостоятельную область искусства, а также как неотъемлемую часть обширной коллекции западноевропейской живописи и графики. На выставке будет представлено более ста работ художников разных эпох от французского ренессанса до французского модернизма. Среди авторов Николя Пуссен, Жак Калло, Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Эжен Делакруа, Клод Моне, Эдгар Дега, Анри де Тулуз-Лотрек, Амедео Модильяни, Пьер Боннар, Анри Матисс, Пабло Пикассо и другие художники.

11 декабря 2021-го – 6 марта 2022-го, фонд In artibus, Пречистенская набережная, 17.

«Азбука шедевра»

Фото: Музей «Новый Иерусалим»

Выставочный проект «Азбука шедевра», объединяющий более 120 работ великих русских живописцев, представит весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в каждой из которых есть шедевры, часто не известные широкой публике. Здесь шедевры Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, Аристарха Лентулова, Михаила Нестерова, Натальи Гончаровой и еще около 70 авторов. Среди знаковых экспонатов выставки — «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия Поленова, «Импровизация № 209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи и др. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

18 декабря 2021-го – 19 июня 2022-го, музей «Новый Иерусалим».

«Франция и Россия. Десять веков вместе»

Фото: Музеи Московского Кремля

Выставка, посвященная истории российско-французских отношений включает более двухсот экспонатов. Среди них архивные документы, личные вещи глав государств и дипломатические дары, бесценные произведения искусства. На протяжении столетий их бережно хранят музеи, архивы, библиотеки обеих стран и прежде всего государева сокровищница — Оружейная палата Московского Кремля.

Выставку открывает уникальный документ, напоминающий о событиях XI века, когда древнерусская и французская правящие династии породнились: дочь князя Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за короля Генриха I. Это манускрипт из фондов Национальной библиотеки Франции 1063 года с кириллической надписью — предположительно, автографом Анны Ярославны. В 1896 году копию документа преподнесли императору Николаю II во время его официального визита в Париж. Тогда же российскому монарху довелось увидеть так называемое Реймсское Евангелие, которое в XIX веке связывали с именем Анны Ярославны, поскольку часть текста написана кириллицей на церковнославянском языке. Реймское Евангелие — символ дружеских связей двух стран — стало одним из ключевых экспонатов выставки

До 9 января 2022-го, Музеи Московского Кремля.

«Драгоценные часы и табакерки»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

На выставке представлены часы и табакерки знаменитых европейских мастеров из собрания Исторического музея. Эти произведения декоративно-прикладного искусства на пике своей моды были необходимой частью туалета, подчеркивающей стиль, чувство вкуса и социальное положение своего владельца.

Жемчужина коллекции — часы всемирно известной французской марки «Бреге» (Breguet), роль которой трудно переоценить в истории становления и развития часового искусства. Абрахам Луи Бреге, гениальный мастер, известный важными открытиями в области механики и физики, своими инновационными концепциями намного опередивший время. Одним из самых известных и значимых его изобретений стал турбийон — механизм, компенсирующий влияние гравитации на точность хода часов.

15 декабря 2021 года – 28 марта 2022 года, Исторический музей

Фестивали

3-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»

Фото: Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»

Художественный руководитель — Вячеслав Шмыров, директор программы полнометражных фильмов — Евгений Майзель, директор программы короткометражных фильмов — Александра Жукова.

Фильм открытия — режиссерская версия последней картины выдающегося южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Растворяться», снятого в 2019 году в Казахстане. Закроет фестиваль российский фильм «Райцентр» Натальи Назаровой. Запланировано также несколько гала-премьер и внеконкурсных программ. В них сделан акцент на молодежном и экспериментальном кинематографе. Центральное событие смотра — большая ретроспектива фильмов великого грузинского и российского драматурга и режиссера, основателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе, в том числе такая несомненная классика, как «Не горюй!» и «Кин-дза-дза!» (реж. Г. Данелия), «Необыкновенная выставка» (реж. Э. Шенгелая), «Кувшин» (реж. И. Квирикадзе).

Показы ретроспектив запланированы в кинотеатре «Иллюзион» и в Центре Вознесенского, где также пройдет презентация монографии Марины Дмитревской, посвященной кино- и театральной деятельности Резо Габриадзе.

С 17 по 21 декабря, кинотеатры «Иллюзион», «Центр Вознесенского», «Каро-7 Атриум».