Финляндия продлила ограничения на границе из-за коронавируса до 16 января

Финляндия продлила ограничения на перемещение через государственную границу из-за пандемии коронавируса до 16 января. С 21 декабря при въезде в страну начнут требовать ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки, в том числе от вакцинированных. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает МВД страны.

«Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены. Решение… действует до 16 января», — говорится в сообщении.

В соответствии с решением правительства пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны и получившие полную серию прививок от COVID-19, с 21 декабря также должны иметь на руках сделанный за 48 часов до въезда отрицательный ПЦР-тест, передает RT.

В Финляндию из ряда стран, в том числе из России, можно приехать только близким родственникам постоянно проживающим в республике и финским гражданам. Также въезд открыт для дипломатов, командировочных, студентов финских учебных заведений.

Кроме того, в страну могут въезжать владельцы местной недвижимости и имеющие вид на жительство. Также рассматриваются варианты въезда при неотложных семейных обстоятельствах, пишет REGNUM.

Ранее, 3 декабря, финский оператор железнодорожного сообщения VR объявил, что в продажу поступили билеты на пассажирский поезд Allegro, курсирующий между Финляндией и Россией по маршруту Хельсинки–Санкт-Петербург, передает НСН. Движение пассажирских поездов между странами возобновилось 12 декабря.

В июне министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что потеря туристов в связи с прекращением ж/д сообщения между государствами стала проблемой для финской экономики. При этом, по его словам, даже во время пандемии торговля между двумя странами «не прекращалась, напротив, очень хорошо функционировала, что было выгодно для жителей обеих стран».