В бундестаге призвали ФРГ признать право крымчан на будущее с Россией

Власти Германии должны признать демократическое и легитимное право крымчан связать свое будущее с Россией. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт, комментируя приглашение посетить Крым, адресованное новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

По словам политика, предложение, выдвинутое председателем крымской немецкой национально-культурной автономии Юрием Гемпелем, абсолютно легитимно и направлено на деэскалацию отношений с Россией. Также у Шольца таким образом появится возможность составить независимое мнение о состоянии дел в Крыму и о демократическом волеизъявлении граждан, добавил депутат.

«Германии следует признать демократическое и легитимное право крымчан связать свое будущее с Россией. Помимо этого, Шольцу следовало бы задуматься о том, что западные санкции в первую очередь ударили по простым жителям Крыма, став наказанием Запада за их демократическое волеизъявление», — подчеркнул Шмидт.

Ранее в этот день Гемпель пригласил Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров был аннексирован.

По его мнению, Шольц сам понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но признать этого не может из-за давления Соединенных Штатов.

Накануне Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. Как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.