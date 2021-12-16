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В бундестаге призвали ФРГ признать право крымчан на будущее с Россией

В бундестаге призвали ФРГ признать легитимное право крымчан связать свое будущее с Россией
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Власти Германии должны признать демократическое и легитимное право крымчан связать свое будущее с Россией. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт, комментируя приглашение посетить Крым, адресованное новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

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По словам политика, предложение, выдвинутое председателем крымской немецкой национально-культурной автономии Юрием Гемпелем, абсолютно легитимно и направлено на деэскалацию отношений с Россией. Также у Шольца таким образом появится возможность составить независимое мнение о состоянии дел в Крыму и о демократическом волеизъявлении граждан, добавил депутат.

«Германии следует признать демократическое и легитимное право крымчан связать свое будущее с Россией. Помимо этого, Шольцу следовало бы задуматься о том, что западные санкции в первую очередь ударили по простым жителям Крыма, став наказанием Запада за их демократическое волеизъявление», — подчеркнул Шмидт.

Ранее в этот день Гемпель пригласил Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров был аннексирован.

По его мнению, Шольц сам понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но признать этого не может из-за давления Соединенных Штатов.

Накануне Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. Как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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