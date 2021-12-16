Гемпель предложил канцлеру ФРГ посетить Крым

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен посетить Крым: таким образом он изменит свое ошибочное представление о воссоединении полуострова с Россией. Приглашение озвучил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель в четверг, 16 декабря.

«Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», — рассказал Гемпель «РИА Новости».

По его мнению, Шольц сам понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но признать этого не может из-за давления Соединенных Штатов.

15 декабря Олаф Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. Как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.