В ГД внесли проект о единых правилах проведения онлайн-голосования

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли в Госдуму (ГД) законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Документ размещен в электронной базе данных ГД в четверг, 16 декабря.

В сопроводительной записке указывается, что инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ.

«Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019–2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что ЦИК планирует расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах в 2022 году.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. Так, ЕР получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.