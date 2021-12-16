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Эксперты оценили покупку «Утконоса» ритейлером «Лента»

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Объединенный актив, образованный после покупки ритейлером «Лента» онлайн-сервиса по доставке продуктов «Утконос», станет единственным игроком, который имеет в своем арсенале все варианты доставки — от 15-минутной срочной до доставки на следующий день. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказал «Известиям» гендиректор Data Insight Федор Вирин.

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Сохранит ли объединенная компания все варианты доставки — неизвестно, но соединить столь разные форматы в одной компании — более чем сложная задача, считает аналитик.

Сама по себе сделка в большей степени выглядит как реструктурирование активов внутри группы, что может положительно повлиять на темпы роста в будущем, но точно не окажет никакого влияния на рынок прямо сейчас, отметил Вирин.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, приобретение «Лентой» сервиса по доставке продуктов «Утконос» ожидаемо, учитывая, что компания ранее заявляла о долгосрочной цели занять 10% рынка e-grocery.

«Сделка, безусловно, усилит позиции «Ленты» в развитии онлайн-канала. Этому поспособствует синергия с одним из ключевых игроков e-commerce на рынке FMSG (быстро оборачиваемые товары, которые используются в личном и семейном потреблении. — «Известия»), с достаточным опытом, уникальными компетенциями и большой лояльной клиентской базой. Но на данном этапе развития рынка этот шаг не ведет к монополизации, а однозначно усиливает и без того чрезвычайно высокую конкуренцию в этом сегменте», — заявил «Известиям» Соколов.

Доля категории «продукты питания» в общем объеме онлайн-торговли сейчас составляет 9%, занимая четвертую строчку в рейтинге самых популярных товаров в интернете. Это один из самых динамично развивающихся сегментов рынка, заключил эксперт.

Ранее в этот же день пресс-служба «Ленты» написала в своем Telegram-канале, что компания приобретает «Утконос». Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей.

Таким образом «Лента» планирует создать «ведущую платформу в сегменте e-grocery, охватывающую все ключевые потребности покупателей и сегменты рынка». Сделка позволит «Ленте» эффективнее конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин подчеркнул, что сделка полностью соответствует стратегическим приоритетам ритейлера.

«Утконос» — онлайн-ритейлер, который базируется в Москве и является первопроходцем сегмента e-grocery в России. В 2020 году его доля на столичном рынке e-grocery составила около 10%.

Ранее, в мае, стало известно, что «Лента» покупает сеть супермаркетов «Билла». Благодаря покупке зрелых торговых точек с высокой плотностью продаж компания рассчитывает быстрее расширить свою сеть в Москве и области. Общая доля компании в продуктовом ритейле региона после этого составит около 3%.

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