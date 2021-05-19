«Лента» приобретет сеть «Билла Россия» за €215 млн

Ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн. Об этом сообщается на сайте «Ленты» в среду, 19 мая.

«Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что «Лента» запланировала интегрировать в свою сеть 161 приобретенный супермаркет. При этом, как только магазины сети переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит существовать, уточнил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

Сейчас сеть «Билла Россия» включает супермаркеты общей торговой площадью 138 051 кв. м., большинство из них расположены в Москве и Московской области.

Согласно планам, сделку закроют летом этого года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Накануне ритейлер «Магнит» заявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о покупке торговой сети «Дикси».

Договор одобрил совет директоров покупателя. Сделку планируют закрыть 31 августа, однако ее также предстоит согласовать с ФАС.

На фоне новостей о сделке акции «Магнита» выросли на Мосбирже более чем на 3% и продолжают дорожать.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев высказывал мнение, что благодаря схожести форматов торговых сетей сделка может привести к позитивному синергетическому эффекту в закупках, логистике, что положительно скажется на рентабельности обеих сетей.