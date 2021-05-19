Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предложила Еревану и Баку помощь по урегулированию ситуации на границе
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ к возобновлению авиасообщения с Таджикистаном
Общество
Исследование выявило стресс более чем у половины россиян в 2021 году
Наука
В России изготовят демонстратор гибридной силовой установки к 2023 году
Мир
Пентагон выделит $240 млн на строительство военных объектов в 20 странах
Происшествия
В Новокузнецке госпитализированы 11 детей с признаками отравления
Экономика
Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%
Мир
Украденные древнеримские фрески вернулись в Помпеи
Спорт
«Питтсбург» победил «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф

«Лента» приобретет сеть «Билла Россия» за €215 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн. Об этом сообщается на сайте «Ленты» в среду, 19 мая.

«Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%», — говорится в сообщении компании.

Свободная касса: как ритейлеры нанимали сотрудников во время пандемии
Компании боролись за курьеров, продавцов, кассиров, комплектовщиков и грузчиков

Отмечается, что «Лента» запланировала интегрировать в свою сеть 161 приобретенный супермаркет. При этом, как только магазины сети переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит существовать, уточнил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

Сейчас сеть «Билла Россия» включает супермаркеты общей торговой площадью 138 051 кв. м., большинство из них расположены в Москве и Московской области.

Согласно планам, сделку закроют летом этого года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Накануне ритейлер «Магнит» заявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о покупке торговой сети «Дикси».

Договор одобрил совет директоров покупателя. Сделку планируют закрыть 31 августа, однако ее также предстоит согласовать с ФАС.

На фоне новостей о сделке акции «Магнита» выросли на Мосбирже более чем на 3% и продолжают дорожать.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев высказывал мнение, что благодаря схожести форматов торговых сетей сделка может привести к позитивному синергетическому эффекту в закупках, логистике, что положительно скажется на рентабельности обеих сетей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021