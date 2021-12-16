В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Сейчас Москва находится «в теплом секторе», ближайшие дни будут теплыми, однако к следующей неделе резко похолодает вплоть до –16...–21 градуса. Об этом в четверг, 16 декабря, «Известиям» рассказал начальник отдела управления кризисных ситуаций ФБГУ «Гидрометцентр России» Анатолий Цыганков.

«Сейчас мы находимся под влиянием циклона, который идет с севера, то есть находимся в теплом секторе. Ожидается, что сегодня и завтра будут самыми теплыми днями. Сегодня днем температура воздуха поднимется до плюсовых значений — 0...+2 градуса. При этом прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с», — рассказал специалист.

В ночь на пятницу также ожидается температура 0...+1 градус, а в пятницу днем — 0...+2 градуса. В субботу, 18 декабря, днем ожидается –1...+1 градусов днем, ночью — –4...–9 градусов.

«В субботу пройдет небольшой снег, который в воскресенье, 19 декабря, будет более интенсивным, по области местами сильный. В понедельник резко похолодает. Днем в этом день –6 градусов, а вот в ночь с понедельника, 20 декабря, на вторник, 21 декабря, по нашим прогнозам, –16...–21 градусов», — заключил Цыганков.

Днем ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. Она также не исключила морозы до –20 градусов в ночные часы на следующей неделе.

14 декабря на Москву обрушился рекордный за последние 28 лет снегопад. Количество выпавших за сутки осадков составило 20% месячной нормы. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая погода стала следствием активного волнового атмосферного фронта и его влияния на столицу. До 14 декабря рекордным днем считалось 7-е число с показателем 8 мм.