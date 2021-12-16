Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей — 3 млн и 7 млн рублей соответственно.

С учетом всех штрафов, наложенных ранее на Twitter, общая сумма составляет 55 млн рублей.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов.

За два дня до этого в Московском мировом суде сообщили, что социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в РФ контента. Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.