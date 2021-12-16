Прямой эфир
Общество
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц в регионах
Мир
Курс турецкой валюты обрушился до нового исторического минимума
Общество
Власти Москвы рекомендовали школам отправить учеников на каникулы с 27 декабря
Мир
Заполненность газохранилищ ФРГ достигла исторически низкого показателя
Политика
В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты «Циркон» по береговой мишени
Общество
В ГД предложили дать занятым домашним хозяйством родителям трудовой статус
Общество
Дептранс предупредил москвичей о сильных пробках
Спорт
Овечкин забросил 751-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс»
Спорт
Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022

Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Крутой оборот: РКН пригрозил Google, Twitter и Facebook новыми штрафами
Зачем представителей американских IT-компаний накануне ЕДГ вызвали в Совфед

Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей — 3 млн и 7 млн рублей соответственно.

С учетом всех штрафов, наложенных ранее на Twitter, общая сумма составляет 55 млн рублей.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов.

За два дня до этого в Московском мировом суде сообщили, что социальной сети Twitter, а также Meta (Facebook) и поисковой системе Google грозят многомиллионные штрафы в России за неудаление запрещенного в РФ контента. Так, Twitter может грозить 12 млн рублей штрафа, Google — 16 млн рублей, а Meta — 20 млн рублей.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021