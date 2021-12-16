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Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность в Москве

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Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей, задержаны двое. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с СЭБ ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Сообщается, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. На деле финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн рублей.

Задержаны двое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Ранее, в июне, дело о незаконной банковской деятельности передали в суд в Брянске. Преступное сообщество, в состав которого вошли 23 человека, заработало 107 млн рублей. Группировка действовала с 2014 года, в ее состав вошли жители Брянской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга. Сообщники выводили из-под налогового контроля деньги клиентов, находившиеся на расчетных счетах в банках. Подсудимые создавали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами.

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