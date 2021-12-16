Британского гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона посвятили в рыцари

Льюис Хэмилтон официально стал рыцарем. Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке. Титул рыцаря-бакалавра гонщик получил от принца Уэльского, передает телеканал «Известия». Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». В нынешнем сезоне британский гонщик занял второе место.

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