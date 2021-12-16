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Возвращение сотрудников Apple в офисы отложено на неопределенный срок

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Корпорация Apple перенесла на неопределенный срок возвращение своих сотрудников к офисному режиму работы. Причиной такого решения стал рост числа случаев COVID-19 в США. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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Глава компании Тим Кук отправил сотрудникам письмо, где говорится, что они смогут работать удаленно до даты, «которую еще предстоит определить».

Ранее планировалось, что возвращение в офисы состоится 1 февраля 2022 года.

В то же время Кук отметил, что офисы остаются открытыми и многие сотрудники Apple приезжают в них для работы. Он также настоятельно рекомендовал работникам пройти вакцинацию и ревакцинацию, заявив, что «это, безусловно, лучший способ обезопасить вас и ваше окружение».

Apple ранее уже несколько раз откладывала свои планы по возвращению в офисный режим работы.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 декабря, число скончавшихся в Соединенных Штатах из-за осложнений от COVID-19 превысило 800 тыс. с начала пандемии. Наихудшая ситуация наблюдается в штатах Аризона и Калифорния. Так, в округе Лос-Анджелес за время пандемии зарегистрировали 1 млн 548 тыс.157 случаев COVID-19, в округе Марикопа — 828 549.

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