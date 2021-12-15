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Число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тыс.

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Число скончавшихся в Соединенных Штатах из-за осложнений от COVID-19 превысило 800 тыс. с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса от вторника, 14 декабря.

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Всего с начала распространения коронавируса в США от заражения скончались 800 280 человек, говорится на сайте университета. Переболели 50 млн 226 тыс. 706 человек.

Наихудшая ситуация наблюдается в штатах Аризона и Калифорния. Так, в округе Лос-Анджелес за время пандемии зарегистрировали 1 млн 548 тыс.157 случаев COVID-19, в округе Марикопа — 828 549.

1 октября в Соединенных Штатах, согласно статистике Reuters, было зарегистрировано 700 тыс. смертей. В среднем в стране сообщалось о более чем 2 тыс. летальных исходов в день за последнюю неделю. Это составило около 60% от пика смертности в январе. Тогда Белый дом назвал «ужасающим» достигшее 700 тыс. число смертей от коронавирусной инфекции в США.

29 июля администрация американского президента Джо Байдена заявила о намерении внедрить обязательную вакцинацию от COVID-19 среди федеральных сотрудников правительства США. Отмечается, что госслужащие, которые не подтвердили введение препарата, будут обязаны носить маски и перчатки на рабочих местах и проходить регулярное тестирование на инфекцию.

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