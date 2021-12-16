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Катар выразил готовность пустить привитых «Спутником V» на матчи ЧМ-2022

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Катар готов пустить привитых «Спутником V» на матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом «Известиям» заявили в верховном комитете по проведению мундиаля.

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«Решение о том, какие вакцины будут одобрены для въезда в Катар во время ЧМ по футболу, будет приниматься на уровне правительства и национального регулятора — минздрава Катара», — подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, решение зависит от минздрава Катара, а не от ФИФА. Министерство здравоохранения страны внесло «Спутник V» в список условно одобренных для въезда 6 октября, на болельщиков это правило также распространяется — они уже сейчас могут посетить Арабский кубок ФИФА, уточнили в комитете.

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими в беседе с «Известиями» подчеркнула: из-за постоянно меняющегося характера ситуации правила и меры предосторожности на ЧМ-2022 еще предстоит полностью подтвердить.

ЧМ по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Забили укол: привитых «Спутником V» готовы пустить на матчи ЧМ-2022 в Катаре

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