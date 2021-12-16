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Для тяжелых БМП на базе «Арматы» начнут готовить командиров

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Со следующего года начнется обучение командиров тяжелых боевых машин пехоты семейства «Армата». Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, в настоящее время решение о подготовке учебной базы для командиров боевых машин пехоты Т-15 «Армата» на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) уже принято.

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В следующем году в ДВОКУ запланировано открытие нескольких специализированных учебных классов. В них разместят наглядные пособия (в том числе и интерактивные), элементы конструкции, а также узлы и агрегаты боевых машин. На их базе курсанты смогут ознакомиться как с самим танком Т-14, так и с созданной на его базе боевой машиной пехоты Т-15.

Источники уточнили, что настоящее время разрабатываются все необходимые изменения в учебной программе училища. Для курсантов предусматривает теоретическое изучение принципов применения и ведения боевых действий на ТБМП Т-15. На них преподаватели объяснят, в какой местности и при каких условиях лучше всего задействовать боевые машины, как подразделениям надо действовать на марше, в атаке, обороне и эффективно вести встречный бой. Отдельно будущим офицерам расскажут о системах вооружения и приборах, установленных на БМП.

На практических занятиях курсанты научатся применять оружие, управлять машинами и ознакомятся с особенностями их обслуживания и эксплуатации. Преподавать основы применения тяжелых БМП будут на старших курсах училища. Параллельно курсанты должны будут ознакомиться со средней гусеничной боевой машиной пехоты Б-11 «Курганец».

Т-15 создана на базе танка «Армата», но предназначена для перевозки отделения мотострелков и имеет более легкое вооружение. Военные эксперты отмечают, что при этом Т-15 —самая надежная и неуязвимая боевая машина пехоты в мире. Ее практически невозможно уничтожить: помимо обычной брони, она оборудована динамической и активной защитой.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Учения «Армате»: для тяжелых БМП начнут готовить экипажи»

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