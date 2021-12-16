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Глава СПЧ призвал создать систему рекрутинга для работников из регионов

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Для того чтобы люди из регионов приезжали в Москву работать, нужно создать систему рекрутинга, сообщил в интервью «Известиям» председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

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«Когда мы говорим о мигрантах трудовых, существует мощнейшая система. Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания — есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье. Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов», — отметил Фадеев.

Он добавил, что ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет.

«Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где в общем плохо с работой», — выразил мнение Фадеев.

Он также подчеркнул, что формально в таких субъектах безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги.

Также во время беседы он рассказал об итогах встречи с президентом, борьбе с пытками в колониях и бесплатном ПЦР-тестировании.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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