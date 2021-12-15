Петербурженка прокомментировала обрушение лепнины на полицейских

Фасад и раньше периодически сыпался с дома в Санкт-Петербурге, у которого при обрушении лепнины пострадали двое полицейских. Об этом рассказала «Известиям» жительница здания на Мытнинской в среду, 15 декабря.

«Печные трубы обложены кирпичом, и эти кирпичи падали вниз. Один из них даже упал на мою машину и повредил крышу. Периодически падает лепнина с фасада, в этом году летом падала. Место огораживали только лентами, никакого ремонта в ближайшее время не ожидаем», — поделилась она.

О произошедшем стало известно ранее в этот день. Инцидент, предварительно, связан с прорывом строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже дома 46/8 на 4-й Советской. В результате обрушился штукатурный слой. При этом, как сообщило руководство ЖКС № 3, в ведении которого находится управление домом, здание рассматривалось для приближения сроков капитального ремонта.

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу подтвердили, что полицейские получили травмы в результате обрушения фасада дома на улице Мытнинская. Информацию об инциденте передадут в следственные органы Следственного комитета России.