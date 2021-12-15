Двое полицейских пострадали при обрушении фасада дома в Петербурге

Двое сотрудников полиции пострадали при обрушении фасада дома на улице Мытнинской в Санкт-Петербурге. Их направили в Мариинскую больницу.

Как уточняет РЕН ТВ, у пострадавших диагностировали сотрясения и ушибы, их состояние оценивается как средней тяжести. По некоторым данным, получившие травмы — майор и подполковник полиции.

Происшествие, предварительно, связано с прорывом строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже дома 46/8 на 4-й Советской. В результате обрушился штукатурный слой.

При этом, как сообщило руководство ЖКС № 3, в ведении которого находится управление домом, здание рассматривалось для приближения сроков капитального ремонта. Инициатором этого выступала управляющая компания, которая предоставила все необходимые документы для актуализации адресного перечня капитального ремонта фасадов домов на 2021 год.

5 декабря в Тыве обрушились перекрытия неэксплуатируемого здания. Погиб один человек, еще один пострадал. Второго рабочего извлекли более чем через девять часов. Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия.