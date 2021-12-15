Михалков обвинил кинорежиссера в подделке его подписи ради премии

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков обвинил документалиста Акима Салбиева в подделке подписи с целью получения премии от главы Осетии, о чем стало известно в среду, 15 декабря.

Об этом он сообщил в ходе съезда Союза кинематографистов. По словам кинорежиссера, Салбиев дважды подделывал его подпись как главы союза, после чего передавал документы главе республики с просьбой выдать ему награду. При этом в 2015 году режиссер получил медаль «Во Славу Осетии».

Как заявил Михалков, факт подделки подписей доказан почерковедческой экспертизой.

После такой информации члены Союза кинематографистов предложили исключить Салбиева из организации. Однако глава союза не поддержал инициативу, не желая, чтобы данное решение стало главной повесткой съезда.

Со своей стороны Салбиев отрицает причастность к подделке документов.

«Я не думал, что Никита Сергеевич может пойти на такое. На письме главе республики стоит его фамилия. Она есть только у аппарата Никиты Сергеевича. Но месть за такой доклад на съезде сильнее», — указал он в беседе с «Известиями».

13 декабря Михалков был переизбран на пост председателя Союза кинематографистов РФ. Открытое голосование проводилось на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов. Режиссер выразил благодарность, подчеркнув важность единства членов союза и профессионализм каждого из них.