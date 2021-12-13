Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России

Режиссер Никита Михалков большинством голосов переизбран на пост председателя Союза кинематографистов РФ. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает ТАСС.

Открытое голосование проводилось на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов.

Режиссер выразил благодарность, подчеркнув важность единства членов союза и профессионализм каждого из них.

«В это время наше единство и возможность помочь друг другу нужно использовать, насколько это возможно. <...> Основную работу союза выполняет руководство союза по всем отраслям, потому что это профессионалы, это люди, которые знают нужды союза. Я всемерно готов их поддерживать и помогать», — сказал он.

Также Михалков отметил необходимость своевременной уплаты членских взносов, пояснив, что иначе тем кинематографистам, которые этого не делают, но обращаются за помощью, в поддержке будет отказано.

В 2019 году Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой приобрести в государственную собственность земельный участок и расположенный на нем киноцентр «Соловей» в целях его сохранения.

В августе 2019 года режиссер призвал проводить молодежные фестивали по всей стране. По его словам, в каждом регионе у ребят, участников фестиваля, подобно «Тавриде-Арт», проходящей в Крыму, должен быть постоянный культурный, информационный обмен, чтобы это была всё время пульсирующая структура.