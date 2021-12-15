Диетолог оценил безопасность чая для здоровья

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал в Международный день чая, 15 декабря, насколько этот напиток безопасен для здоровья.

Диетолог отметил, что самая приемлемая доза употребления чая — четыре чашки в день. При этом эксперт признал, что чай является напитком, который «трудно передозировать», но теоретически слишком большие объемы выпитого чая могут вызвать проблемы.

«Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями и развитию остеопороза. Но этот риск возникает после примерно десяти чашек чая в день», — сказал эксперт в беседе с «Ридусом».

Также Гинзбург добавил, что в чае содержатся дубильные вещества, которые могут препятствовать усвоению организмом железа, цинка и других микроэлементов, сообщает телеканал «360».

«Если есть опасность нарушения всасывания этих микроэлементов, то лучше чаем не злоупотреблять», — отметил он. Также диетолог допустил, что можно принимать биодобавки с этими минералами через пару часов после чаепития.

По словам специалиста, большой объем выпитого чая может ухудшить самочувствие у людей с повышенным давлением.

10 декабря диетолог Анжелика Дюваль дала советы по выбору зеленого чая. По словам эксперта, это должны быть высушенные листья, без веток или пыли. Упаковка должна быть герметичной, также стоит проверить срок годности, передает RT.

Днем ранее диетолог Татьяна Иванникова рассказала, что ежедневное употребление зеленого чая снижает риск развития опасных болезней. По словам эксперта, этот напиток обладает успокаивающими свойствами и защищает человека от стрессового переедания. В нем достаточно большое содержание катехинов и витамина С.

Международный день чая отмечается в мире с 2005 года. Дата его празднования была установлена на 15 декабря. Наиболее широко его отмечают страны-производители, особенно Индия и Шри-Ланка.