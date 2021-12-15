Жители Иркутска и Ангарска ощутили землетрясение

Жители Иркутска и Ангарска ощутили подземные толчки вечером 15 декабря. Интенсивность землетрясения оценивается в 2–3 балла.

Утром этого же дня землетрясение было зарегистрировано в акватории Байкала в 22 км от населенного пункта Танхой в Бурятии. Магнитуда составила 5,6. Незначительные толчки ощущались в 24 населенных пунктах Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia. Вечером в 21:45 по местному времени второе землетрясение ощутили в Иркутске и Ангарске.

13 декабря легкое землетрясение произошло на границе Тайшетского и Нижнеудинского районов. Магнитуда сейсмособытия составила 3. Эпицентр находился в 80 км от Тайшета.

12 января серию землетрясений ощутили жители Иркутска. Эпицентр находился в районе озера Хубсугул, интенсивность подземных толчков составила 8,7 балла. По данным Института земной коры СО РАН, серия толчков была спровоцирована землетрясением, которое произошло в сентябре 2020 года.