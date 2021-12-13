Подземный толчок магнитудой 3 произошел в Тайшетском районе Приангарья

Легкое землетрясение произошло 13 декабря на границе Тайшетского и Нижнеудинского района Иркутской области. Магнитуда подземных толков была 3. Специалисты Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН зафиксировали их в 12:04 по местному времени.

Эпицентр находился в 80 км к юго-востоку от Тайшета. Сообщений о разрушений нет, пишет ИА IrkutskMedia.

12 января несколько землетрясений ощутили жители Иркутска. По данным сейсмологов, интенсивность подземных толчков в эпицентре — районе озера Хубсугул — составила 8,7 балла, в Иркутске ощущалось как 4–5 балла. Афтершоки этого землетрясения продолжались несколько месяцев, а их количество превысило 200.

Представители Института земной коры СО РАН считают, что серия толчков была спровоцирована землетрясением, произошедшим в сентябре 2020 года. Толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 12 муниципальных образований Иркутской области.