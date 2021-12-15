Улицу Орла превратят в пешеходную зону на месяц

В Орле проезд по улице Ленина с 18 декабря полностью станет пешеходным. Ограничения движения автомобильного транспорта вводятся на один месяц, до 15 января.

Об этом будут символизировать специальные знаки, установленные на пересечении улицы Максима Горького в районе Главпочтамта и в районе пешеходного перехода на улице Пролетарская гора, около гостиницы «Салют».

На этой неделе на подходе к площади Ленина появились арки. Ранее они украшали бульвар Победы. В ближайшие дни конструкции засверкают огнями и превратятся в живой коридор, ведущий к главной точке празднования Нового года в Орле, пишет InfoOrel.ru.