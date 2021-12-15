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Подмосковье стало лидером среди регионов по числу соцпредприятий

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В Московской области социальное предпринимательство является одним из приоритетных направлений работы регионального министерства инвестиций. Об этом в среду, 15 декабря, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, с начала 2021 года число соцпредприятий выросло в Подмосковье почти в два раза. В настоящее время в Московской области работает порядка 570 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в социальной сфере.

«В этом году Московская область стала лауреатом премии «Импульс добра» в номинации за лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», — отметила Зиновьева.

Как добавила министр, социально ориентированные проекты должны получать господдержку на самом высоком уровне.

В этом году финансовая поддержка социальных предприятий Московской области была расширена за счет предоставления грантов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Гранты планируют предоставить 270 социальным предприятиям на сумму более 130 млн рублей, рассказала министр.

В этом году на поддержку социального предпринимательства в Подмосковье было выделено более 300 млн рублей. Также предприниматели, работающие в соцсфере, могут получить компенсацию затрат на арендные платежи, ремонт, приобретение оборудования, повышение квалификации работников и выкуп помещения.

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