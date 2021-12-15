Очаг инфицирования лейкозом скота выявили в Хабаровском крае

Инфицирование вирусом лейкоза крупного рогатого скота выявлено в трех хозяйствах Хабаровского края. По факту нарушения ветеринарно-санитарных правил возбуждены административные дела.

Все хозяйства расположены в районе имени Лазо. По данным Россельхознадзора, на территориях были введены ограничительные мероприятия. В соответствии с ветеринарными правилами, владельцы должны были обеспечить изолированное содержание и убой больных восприимчивых животных в течение 15 дней с момента установления диагноза. Однако владельцы хозяйств не приняли меры по ликвидации очага, пишет ИА AmurMedia.

За нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных в отношении фермеров возбуждены дела об административном правонарушении.

В начале декабря сообщалось о введении карантина по лейкозу в Рязанской области. Заболевание выявили в Спасском районе.