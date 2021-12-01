Карантин ввели в Рязанской области из-за заболевания скота
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели в Рязанской области. Ограничения будут действовать в Спасском районе.
Постановление о введении карантина было подписано в главном управлении ветеринарии региона. Неблагополучным пунктом признано Панинское сельское поселение. В период карантина запрещен вывоз восприимчивых животных за исключением вывоза ради убоя. Также на территорию эпизоотического очага не допускаются посторонние лица за исключением сотрудников госветслужбы. Специалисты предписывают раздельное содержание, выпас и доение инфицированных и здоровых животных, пишет РИА «7 новостей».
Карантин в связи с выявлением лейкоза крупного рогатого скота в октябре вводили в Скопинском районе. Заболевание выявили на территории села Успенского.