В Москве около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила журналистам начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции Главного управления МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева.

«Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов — драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет», — заявила Дмитриева.

Ранее, 27 октября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что масштабный приток в Россию трудовых мигрантов может привести к росту преступности, конфликтов на этнической почве, способствует росту напряженности среди коренного населения и возникновению массовых беспорядков.

Патрушев также отметил необходимость обеспечить мигрантам соблюдение законов РФ, не допускать проявлений ксенофобии и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.

Как он добавил, с учетом возрастания угроз терроризма необходимо предотвращать распространение радикальной идеологии среди мигрантов.

15 октября в районе Кузьминки на Волгоградском проспекте подрались выходцы из Средней Азии. В драке участвовало около 10 мигрантов.

29 августа сообщалось о возбуждении административных дел в отношении 169 человек, доставленных в отделения полиции после массовой драки, произошедшей у хостела в подмосковных Мытищах на Бабаевской улице.

В конце августа почти 40 иностранных граждан были выдворены из России после массовой драки в подмосковных Мытищах. Конфликт произошел между мигрантами на улице Пограничной в Мытищах. В отделы полиции после этого доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья.