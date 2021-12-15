Путин отметил результаты реализации национальных проектов

Президент России Владимир Путин в среду, 15 декабря, рассказал о результатах работы по национальным проектам. В частности, выполнен план по дорожной сети, с опережением идет расселение аварийного жилья.

«Отмечу, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работа по национальным проектам не прекращалась. Более того, есть индикаторы, которые показывают, что динамика, интенсивность здесь даже растут», — заявил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, с опережением графика «идет расселение аварийного жилья. За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тыс. человек».

Новость дополняется