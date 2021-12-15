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Путин перечислил меры для повышения доходов населения

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Для повышения доходов граждан РФ важны и адресная поддержка, и помощь семьям с детьми, и создание рабочих мест, а также другие меры. Об этом в среду, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

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«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов», — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, для повышения доходов граждан важны адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Ранее, 12 октября, российский лидер заявил о необходимости формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства отметил, что главным врагом российского общества являются низкие доходы миллионов граждан. По его словам, это представляет угрозу для стабильного развития и демографического будущего страны.

Ранее, 21 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что до 2024 года более 5 млн семей с детьми в стране получат поддержку общим объемом 2,1 трлн рублей. В тот же день стало известно, что российские регионы в 2022 году получат более 156,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Ранее, в июне, российский лидер призвал объединить усилия для того, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. По его словам, задачей является существенно повысить достаток российских семей.

В апреле Путин называл улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.

В 2019 году правительство РФ утвердило единый план по достижению национальных пятилетних целей развития до 2024 года, определенных президентом в майском указе. Одной из целей стала борьба с бедностью. Планируется снижение уровня бедности до 6,6%, то есть в два раза. Достичь этой цели предполагается к 2030 году.

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