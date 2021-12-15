Экс-генпрокурор Украины рассказал о правлении Зеленским «по Пушкину»

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в среду, 15 декабря, заявил, что президент страны Владимир Зеленский «правит по Пушкину».

«Да, президент Зеленский правит по Пушкину: «царствуй лежа на боку». А господин Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак — Ред.) организовывает ему победы — о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит», — сказал Луценко в интервью изданию «Цензор.нет».

Кроме того, экс-генпрокурор заявил, что считает Ермака агентом влияния России.

«Который по случайному стечению обстоятельств 73% украинских избирателей тогда отвечал за внешний курс, а сейчас — за весь курс», — пояснил он.

Днем ранее экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан заявил, что модель поведения Зеленского — это «неудачное пародирование» российского лидера Владимира Путина периода 2000-х годов.

16 сентября киевский политолог Михаил Бесараб заявил, что наравне с Зеленским на Украине действует теневой президент — Андрей Ермак. По словам Бесараба, Зеленский стал вести себя более жестко в последнее время, и теперь они с Ермаком собираются установить в Киеве авторитарный режим.