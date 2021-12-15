Американский инженер, изобретатель, генеральный директор Tesla Inc, основатель компании SpaceX Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times. Об этом 15 декабря сообщается на сайте издания.

Маск избран как автор «исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей».

«Долгое время представители автомобильной промышленности называли нас с Tesla дураками и мошенниками», — заявил Маск в интервью изданию.

По его словам, противники его идей утверждали, что электромобили не будут работать, а в случае их производства никто не захочет их покупать.

Двумя днями ранее, 13 декабря, аналогичное признание Маск получил от журнала Time. Фотографию инженера поместили на обложку декабрьского выпуска, в котором издание традиционно объявляет человека года.

Маск поблагодарил журнал за признание его деятельности.

В 2020 году такого признания от журнала Time удостоились действующие президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.