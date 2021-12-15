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Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times

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Американский инженер, изобретатель, генеральный директор Tesla Inc, основатель компании SpaceX Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times. Об этом 15 декабря сообщается на сайте издания.

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Маск избран как автор «исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей».

«Долгое время представители автомобильной промышленности называли нас с Tesla дураками и мошенниками», — заявил Маск в интервью изданию.

По его словам, противники его идей утверждали, что электромобили не будут работать, а в случае их производства никто не захочет их покупать.

Двумя днями ранее, 13 декабря, аналогичное признание Маск получил от журнала Time. Фотографию инженера поместили на обложку декабрьского выпуска, в котором издание традиционно объявляет человека года.

Маск поблагодарил журнал за признание его деятельности.

В 2020 году такого признания от журнала Time удостоились действующие президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

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