Илон Маск поблагодарил Time за признание его человеком года

Предприниматель, исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил журнал Time за признание его человеком года. Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

«Спасибо!», — прокомментировал Маск публикацию издания в Twitter.

Илон Маск был выбран человеком года – 2021 по версии журнала Time 13 декабря. В последнем декабрьском выпуске Time традиционно объявило человека года, а также поместило его фотографию на обложку.

В 2020 году победителями номинации «Человек года» стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

В 2019 году человеком года выбрали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц: в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo, в 2016-м — президент США Дональд Трамп.