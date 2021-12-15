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«Автодор» рассказал об опасности снега на крыше автомобиля

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Госкомпания «Автодор» призвала водителей выезжать на скоростные трассы только после очистки автомобиля от снега. Особенно следует уделить внимание очистке крыши машины.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 15 декабря в редакцию «Известий», сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства автомобиля, но и может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Так, при торможении подтаявший на крыше снег может сползти на лобовое стекло и закрыть обзор водителю. Кроме того, на высокой скорости снег с крыши может слететь назад и повредить другие автомобили.

В компании также отметили, что на платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.

11 ноября сообщалось, что эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс» изучили спрос и средний чек на услуги, популярные у автомобилистов перед началом зимнего сезона.

Так, услуги автосервисов в октябре 2021 года стали востребованнее на 56% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Средний чек за одно посещение автосервиса вырос на 13% — до 4650 рублей. Услугами автомоек пользуются на 171% чаще: средняя стоимость одной мойки в среднем по России составляет 490 рублей (+5%). А услуги шиномонтажа стали востребованнее на 181%: одно посещение теперь обходится в 1290 рублей (+6% по сравнению с показателем за октябрь 2020 года).

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