Названы самые востребованные у автомобилистов услуги перед зимой

Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и аналитического ресурса Чек Индекс, изучили спрос и средний чек на услуги, популярные у автомобилистов перед началом зимнего сезона.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 11 ноября, услуги автосервисов в октябре 2021 года стали востребованнее на 56% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Средний чек за одно посещение автосервиса вырос на 13% до 4650 рублей. Услугами автомоек пользуются на 171% чаще — средняя стоимость одной мойки в среднем по России составляет 490 рублей (+5%). А услуги шиномонтажа стали востребованнее на 181% — одно посещение теперь обходится в 1290 рублей (+6% по сравнению с показателем за октябрь 2020 года).

Вырос спрос и на традиционно зимние автотовары: стеклоочистители и щетки в октябре 2021 года приобретали на 94% чаще, их средняя стоимость составила 985 рублей, что на 34% выше, чем в прошлом году. Спрос на незамерзающую жидкость для авто вырос на 82% — средний чек на ее покупку составил 242 рубля (+17%). Больше всего вырос объем продаж автомобильных шин — сразу на 331% (средний чек — 15 960 рублей, +23%).

По данным экспертов, рост спроса на автотовары и услуги связан с существующим дефицитом новых автомобилей и регулярным ростом цен на них, из-за которого некоторые предпочитают отложить покупку новой машины.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Так, более трети россиян — 38% — отдают предпочтение внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).

Также российские автолюбители рассказали о том, каких автопроизводителей считают лучшими: для 19% опрошенных таковым стала компания Toyota. Далее среди фаворитов — немецкие марки Mercedes-Benz (9%), BMW и Volkswagen (обе — 8%), а также Audi (7%).