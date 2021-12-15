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Около 350 человек оказались заблокированы в небоскребе Гонконга из-за пожара

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В верхней части 40-этажного здания Центра международной торговли (ЦМТ) Гонконга, где 15 декабря начался пожар, оказались в ловушке примерно 350 человек. Об этом 15 декабря сообщил портал Dimsum Daily.

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Уточняется, что как минимум семь человек пострадали.

Кроме того, у пяти человек есть признаки отравления угарным газом. Также сообщалось, что две женщины в возрасте 60 и 70 лет госпитализированы после жалоб на плохое самочувствие.

Отмечается, что пожар начался в технической комнате на первом этаже, после чего пламя распространилось на строительные леса.

Ранее в этот день газета South China Morning Post сообщила, что в здании ЦМТ оказались заблокированы десятки человек.

По ее информации, первые сообщения о возгорании в World Trade Center поступили в 12:37 (07:37 мск). Отмечалось, что свыше 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа, который находится под открытым небом, но некоторые покупатели и посетители ресторанов до сих пор находятся в здании.

В небоскребе располагаются торговый центр, рестораны и офисы. Причины возгорания устанавливаются.

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