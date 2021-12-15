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Врач рассказал об опасности для здоровья спреев от насморка

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Использование назальных спреев от насморка может привести к зависимости и проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач больницы в испанском Сантьяго-де-Компостела Кристиан Кальво во вторник, 14 декабря.

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«В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа суживается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — рассказал он газете El Confidencial.

Если пользоваться такими спреями чаще необходимого, то это чревато повышенным давлением, рисками для сердечно-сосудистой системы и даже инсультом.

Как подытожил Кальво, иногда прекратить использовать назальные спреи можно, только задействовав силу воли.

14 декабря замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции находится сейчас на стадии клинических исследований. По словам Логунова, клинические исследования обычно продолжаются год-полтора, однако первичный учет иммуногенности будет произведен в течение двух-трех месяцев при условии, что набор пациентов будет происходить быстро.

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