Кехман рассказал об ожидании посещения МХАТа Дорониной в Татьянин день

Возобновление спектакля «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького представят во МХАТе имени Горького 25 января, в Татьянин день. В театре рассчитывают, что на премьеру после трехлетнего отсутствия прибудет президент МХАТ Татьяна Доронина. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор Владимир Кехман.

«Я жду, что 25 января, в Татьянин день придет к нам Татьяна Васильевна на спектакль «Васса Железнова». И после этого будет выработана какая-то стратегия в части творческой составляющей. Пока я никого из артистов не увольняю и не принимаю, хочу понять позицию Татьяны Васильевны — придет она все-таки или не придет. Она в курсе всего, что происходит в театре. Общается напрямую и с руководителем труппы Александром Хатниковым, и с заведующим режиссерским управлением Евгением Васильевым, который под ее руководством возобновляет «Вассу», — отметил Кехман.

По словам гендиректора, вскоре после прихода во МХАТ он послал Дорониной приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать, но этого не сделала. Кехман считает, что и в этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек. Должность худрука как минимум на год будет убрана из штатного расписания, заявил гендиректор.

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«Никакого художественного руководства мне не нужно»