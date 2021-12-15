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Кехман рассказал об ожидании посещения МХАТа Дорониной в Татьянин день

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Возобновление спектакля «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького представят во МХАТе имени Горького 25 января, в Татьянин день. В театре рассчитывают, что на премьеру после трехлетнего отсутствия прибудет президент МХАТ Татьяна Доронина. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор Владимир Кехман.

«Я бы всех распустил, мне никто не нужен»
Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман — о предстоящих сокращениях в театре, стоимости ремонтных работ и конной полиции у входа

«Я жду, что 25 января, в Татьянин день придет к нам Татьяна Васильевна на спектакль «Васса Железнова». И после этого будет выработана какая-то стратегия в части творческой составляющей. Пока я никого из артистов не увольняю и не принимаю, хочу понять позицию Татьяны Васильевны — придет она все-таки или не придет. Она в курсе всего, что происходит в театре. Общается напрямую и с руководителем труппы Александром Хатниковым, и с заведующим режиссерским управлением Евгением Васильевым, который под ее руководством возобновляет «Вассу», — отметил Кехман.

По словам гендиректора, вскоре после прихода во МХАТ он послал Дорониной приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать, но этого не сделала. Кехман считает, что и в этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек. Должность худрука как минимум на год будет убрана из штатного расписания, заявил гендиректор.

Подробнее — читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Никакого художественного руководства мне не нужно»

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