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Источники рассказали об укреплении ЧФ новыми кораблями

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Перед Новым годом Черноморский флот (ЧФ) ждет усиление четырьмя кораблями. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны. В состав флота войдут новейшие тральщик «Георгий Курбатов» и судно тылового снабжения «Всеволод Бобров». Вместе с ними на ЧФ вернется ранее находившаяся в ремонте субмарина «Краснодар», ее будет сопровождать судно «Спасатель Василий Бех».

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Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов» войдут в состав ЧФ до конца этого года. Они придут к черноморцам с Балтики. Принципиальное решение на совершение межфлотского перехода уже принято. Он начнется в самое ближайшее время, сказали собеседники «Известий».

«Всеволод Бобров», построенный в Санкт-Петербурге — это второе судно проекта 23120 «Эльбрус». Тральщик «Георгий Курбатов» родом из Балтийска, где летом этого года на нем подняли военно-морской Андреевский флаг. Это пятый по счету введенный в строй тральщик новейшего проекта 12700 «Александрит».

Также из Балтики на Черноморский флот направили подводную лодку проекта 636.3 «Краснодар». Она проходила ремонт после участия в операции в Сирии и участвовала в главном военно-морском параде летом этого года в Санкт-Петербурге. Судно «Спасатель Василий Бех» окажет помощь субмарине при выполнении межфлотского перехода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Туда суда: Черноморский флот ждет усиление»

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