Booking выполнила требования ФАС об отмене паритета цен
Гостиницы смогут устанавливать более низкий прайс на свои услуги независимо от Booking. Нидерландская компания сообщила антимонопольной службе об исполнении предписания. Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров, сказали в ФАС «Известиям».
В декабре 2020 года ведомство завершило рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking, возбужденного в результате обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке продвижения гостиничного продукта. Booking навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора, который предусматривал обязательное предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей, напомнили в ФАС.
ФАС выдала компании предписание о прекращении применения паритета цен и номеров. Компания пыталась обжаловать решение, но в ноябре 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законными решение и предписание антимонопольной службы.
«Мы были разочарованы решением суда, но, как ответственная компания, нашим приоритетом является соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, как мы стараемся делать во всех странах, в которых работаем», — сказали «Известиям» в Booking.
Агрегатор выполнил свои обязательства перед отельерами, подтвердил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Однако паритет цен остался у других участников рынка, поэтому его стоит отменить для всех, добавил он.
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«Не хмурь брони: Booking выполнила требования ФАС об отмене паритета цен»