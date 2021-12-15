Гостиницы смогут устанавливать более низкий прайс на свои услуги независимо от Booking. Нидерландская компания сообщила антимонопольной службе об исполнении предписания. Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров, сказали в ФАС «Известиям».

В декабре 2020 года ведомство завершило рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking, возбужденного в результате обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке продвижения гостиничного продукта. Booking навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора, который предусматривал обязательное предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей, напомнили в ФАС.

ФАС выдала компании предписание о прекращении применения паритета цен и номеров. Компания пыталась обжаловать решение, но в ноябре 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законными решение и предписание антимонопольной службы.

«Мы были разочарованы решением суда, но, как ответственная компания, нашим приоритетом является соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, как мы стараемся делать во всех странах, в которых работаем», — сказали «Известиям» в Booking.

Агрегатор выполнил свои обязательства перед отельерами, подтвердил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Однако паритет цен остался у других участников рынка, поэтому его стоит отменить для всех, добавил он.

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«Не хмурь брони: Booking выполнила требования ФАС об отмене паритета цен»