ЕК предложила реформировать Шенгенскую зону

Европейская комиссия (ЕК) предложила реформировать Шенгенское пространство с учетом пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границе Евросоюза (ЕС) и Белоруссии. Об этом стало известно во вторник, 14 декабря.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК.

Так, в контексте миграционного кризиса ЕК предложила сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС и рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Также члены комиссии предложили минимизировать ограничения на передвижение внутри Шенгенской зоны. Дело в том, что с 2015 года некоторые страны ЕС ввели временный контроль на границах внутри Шенгена из-за миграционного кризиса, террористических угроз и последовавшей пандемии коронавируса. ЕК же предложила упорядочить эту процедуру и вводить ограничения только общим решением Совета ЕС, и если речь идет об общей угрозе.

«Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

9 декабря французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция во время председательства в ЕС начнет реформу Шенгенской зоны, поскольку Европе необходимо лучше защищать свои внешние границы. Вторым приоритетом президент Франции назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.

В июне Илва Йохансон заявила, что все страны ЕС обязаны войти в Шенген, когда будут соответствовать критериям. По ее словам, в скором времени Болгария, Румыния и Хорватия станут полными членами Шенгена.

Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, которые вошли в данную зону, а также укрепление пограничного контроля с третьими государствами, граничащими с зоной.