МИД РФ назвал условия диалога с Западом

Шансы на предметный диалог со странами Запада, в том числе на площадке Совета Россия — НАТО (СРН), есть при том условии, что на первое место встанут интересы европейской безопасности. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко, комментируя инициативу ФРГ провести консультации на площадке СРН не только из-за Украины, но и по вопросам безопасности Европы.

По его словам, ситуация в сфере европейской безопасности подошла к той опасной черте, когда необходим принципиальный разговор обо всех влияющих на нее факторах, включая политику открытых дверей НАТО.

«Если во главу угла будут поставлены фундаментальные интересы общеевропейской безопасности, то тогда шансы на предметный диалог, в том числе и на площадке СРН, есть», — цитирует высокопоставленного дипломата «Интерфакс».

Однако замглавы МИД РФ подчеркнул, что настоящее время формат отношений России с НАТО приведен в полное соответствие с их содержанием в результате действий самого Североатлантического альянса.

«По части улучшения существа отношений, будь то возобновление контактов по военной линии или конкретный отклик на наши предложения по деэскалации, никаких предложений и даже сигналов мы не получали», — отметил Грушко.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры НАТО вблизи России.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

В тот же день высокопоставленный представитель американской администрации указал, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.