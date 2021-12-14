Прямой эфир
Культура
Вдова Мамонова анонсировала продажу его коллекции из 4 тыс. пластинок
Политика
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы
Спорт
Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым
Общество
Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Мир
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира
Общество
В Госдуме не поддержали решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грачевой
Мир
Лукашенко одобрил введение наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

В МЧС подтвердили возгорание на газопроводе в Ставропольском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. Об этом 14 декабря сообщили в ГУ МЧС по региону.

Дешево и смертельно: почему взрываются многоэтажки
У 60% газовых приборов в квартирах россиян истек срок годности

«В 20.25… поступила информация о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что прорыв зафиксирован на трубе диаметром 500 мм. Высота пламени достигает 1,5 м. В ликвидации последствий происшествия участвуют восемь единиц техники и 21 человек.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, пострадавших нет.

«Авария на газопроводе недалеко от станицы Беломечетской. На место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Ранее, 1 августа, в Якутске на автостраде 50 лет Октября произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм. Отмечалось, что утечку локализовали, пострадавших нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021