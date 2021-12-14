В МЧС подтвердили возгорание на газопроводе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. Об этом 14 декабря сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 20.25… поступила информация о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что прорыв зафиксирован на трубе диаметром 500 мм. Высота пламени достигает 1,5 м. В ликвидации последствий происшествия участвуют восемь единиц техники и 21 человек.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, пострадавших нет.

«Авария на газопроводе недалеко от станицы Беломечетской. На место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Ранее, 1 августа, в Якутске на автостраде 50 лет Октября произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм. Отмечалось, что утечку локализовали, пострадавших нет.