В Якутске произошел прорыв газопровода

В Якутске на автостраде 50 лет Октября произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает «Якутия 24».

По данным телеканала, утечку локализовали, пострадавших нет.

«Резервный газопровод идет от газораспределительной станции до Якутской ГРЭС. Мы немедленно приступили к локализации утечки и восстановительным работам. Никаких ограничений газоснабжения для населения и для ГРЭС не последует», — приводит телеканал слова пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз».

Ранее, 26 июля, в Кишертском районе Пермского края произошло возгорание на магистральном газопроводе. ЧП произошло у деревни Заборье Кишертского района, возгорание зафиксировала видеокамера «Лесохранитель».