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В WhatsApp теперь можно прослушивать аудиосообщения перед отправкой

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Пользователи WhatsApp теперь могут предварительно прослушать свое голосовое сообщение перед отправкой. Об этом 14 декабря объявили разработчики мессенджера.

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«Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете «Отправить», — говорится в аккаунте WhatsApp в Twitter.

Ранее, 7 декабря, основатель компании Meta Марк Цукерберг сообщил, что в WhatsApp появятся новые таймеры самоликвидации сообщений. Отмечалось, что благодаря этой опции пользователи смогут через выбранный ими период времени удалить любой текст из переписки с кем-либо автоматически.

До этого, 3 февраля, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым самой популярной платформой для переписок россиян стал WhatsАpp. На втором месте с большим отрывом оказалась соцсеть «ВКонтакте».

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