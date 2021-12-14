В WhatsApp теперь можно прослушивать аудиосообщения перед отправкой

Пользователи WhatsApp теперь могут предварительно прослушать свое голосовое сообщение перед отправкой. Об этом 14 декабря объявили разработчики мессенджера.

«Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете «Отправить», — говорится в аккаунте WhatsApp в Twitter.

Ранее, 7 декабря, основатель компании Meta Марк Цукерберг сообщил, что в WhatsApp появятся новые таймеры самоликвидации сообщений. Отмечалось, что благодаря этой опции пользователи смогут через выбранный ими период времени удалить любой текст из переписки с кем-либо автоматически.

До этого, 3 февраля, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым самой популярной платформой для переписок россиян стал WhatsАpp. На втором месте с большим отрывом оказалась соцсеть «ВКонтакте».