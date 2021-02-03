Опрос выявил самый популярный мессенджер у россиян

Россияне в последние месяцы чаще всего использовали телефон для общения с родственниками, друзьями и коллегами. При этом самым популярным мессенджером для общения стал WhatsАpp. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого стали известны 3 февраля.

Граждане РФ чаще всего общались с родными и знакомыми с помощью мобильного телефона (85%). 48% респондентов переписывались с близкими онлайн, практически столько же (47%) встречались лично. Для общения с близкими россияне чаще всего использовали WhatsАpp (73%), на втором месте расположился «ВКонтакте» (38%), на третьем — Viber (26%).

С родителями практически каждый второй опрошенный общался по мобильному телефону (47%). Лично встречались 40% респондентов, а треть россиян заявили, что не общаются с родителями.

С друзьями 79% опрошенных предпочитает общаться по телефону. Почти половина респондентов (52%) встречалась с ними лично, а 40% отдали предпочтение онлайн-переписке.

Кроме того, 79% заявили, что предпочитают общаться по мобильному телефону и с близкими друзьями. При этом каждый второй опрошенный (52%) выбирал в таком случае личные встречи.

«С коллегами 69% работающих россиян общаются по мобильному телефону, лично — 66%. Треть назвали переписку онлайн частым способом общения (30%), среди молодежи от 18 до 24 лет об этом заявил каждый второй», — сказано в исследовании.

Ранее ВЦИОМ выяснил, о чем мечтают большинство россиян. В исследовании от 11 января отмечалось, что граждане РФ мечтают быть здоровыми, улучшить жилищные условия и путешествовать.

Ранее в этот же день ООН представила результаты опроса, согласно которому россияне в ближайшие четверть века хотят увидеть улучшения в сфере доступности здравоохранения, защиты экологии и соблюдения прав человека.