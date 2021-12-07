В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

В мессенджере WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями. Об этом 6 декабря сообщил на своей странице в Facebook один из основателей компании Meta Марк Цукерберг.

Уточняется, что в очередном обновлении WhatsApp появятся новые таймеры самоликвидации сообщений. Благодаря этой опции пользователи смогут через выбранный ими период времени удалить любой текст из переписки с кем-либо автоматически, отмечает сайт The Verge.

В публикации уточняется, что будут добавлены два временных срока автоудаления сообщений — через 24 часа и через 90 дней. Ранее возможно было установить автоматическое удаление сообщения только через неделю после отправки. В итоге у пользователя теперь будет три временных варианта — 24 часа, 7 или 90 дней.

По информации издания, теперь один пользователь не сможет удалить всю переписку без согласия участников чата — у них при такой попытке будет появляться сообщение, предупреждающее о том, что через определенный промежуток времени сообщения будут удалены.

Это уведомление покажет, как долго можно читать тексты, прежде чем они исчезнут навсегда.

Несмотря на то что новая функция телефонного приложения анонсирована с 6 декабря, ожидание ее появления может занять до нескольких дней.

24 ноября сообщалось, что WhatsApp изменит возможности голосовых сообщений. В частности, можно будет ускорить воспроизведение аудио.